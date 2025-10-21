Покусает «Дракулу»: кто отнимет миллиард у фильма-рекордсмена Люка Бессона

Сборы «Дракулы» в России вряд ли превысят 900 млн рублей, при этом бесспорным «миллиардером» станет третья часть «Иллюзии обмана», сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Рекордные сборы в России фильма Люка Бессона «Дракула» - потрясающий результат, однако самым кассовым зарубежным фильмом года станет другая картина, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В минувшие выходные сборы «Дракулы» перевалили за 800 млн рублей. На сегодняшний день он является самым успешным официальным зарубежным релизом в РФ, в два раза опережая «Балерину» (сборы 452 млн рублей) и «Материалистку» (394 млн рублей). Исаев признался, что киноиндустрия не ожидала от фильма Бессона такого успеха.

«Успеха такого уровня не ожидали ни я, ни индустрия, а прокатчики находятся в приятном шоке. "Дракула" открывал сезон более-менее заметных фильмов после провального лета и изначально представлялся достаточно интересным и ярким европейским проектом, но диапазон 300-500 миллионов – это то, о чем можно было мечтать по данному фильму. Индустрия предполагала, что "Дракула" не превзойдет прошлогодние цифры "Графа Монте-Кристо" (сборы 631 млн рублей – прим. НСН), поэтому это потрясающий и очень крутой результат. Мы от всей души поздравляем и прокатчика, и в целом индустрию с тем, что, в том числе, благодаря этому проекту, сейчас кинохождение зашевелилось в рамках осеннего проката», - разъяснил эксперт.

По мнению Исаева, миллиард рублей в прокате «Дракула» не соберет, зато это сделает другой зарубежный фильм – «Иллюзия обмана-3», который выйдет в РФ в середине ноября.

«Миллиарда у "Дракулы" не будет, но еще миллионов 50-70 он вполне может собрать. При этом я абсолютно уверен, что миллиард перешагнет "Иллюзия обмана 3", которая является мощным кинобрендом для огромного количества лояльной аудитории, причем во всех ее сегментах. Надеемся, что эта картина будет интересной зрителю и с хорошим "сарафаном". Хочется пожелать картине и полтора миллиарда, и два, но два собрать будет крайне сложно, но за миллиард "Иллюзия обмана" бесспорно должна уйти», - заключил собеседник НСН.

Самым кассовым фильмом осени на сегодняшний день является военная драма «Август» с участием Сергея Безрукова и Никиты Кологривого, сборы которой на сегодняшний день составляют 981 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».