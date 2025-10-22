В Венесуэле фестиваль российского кино открылся фильмом "Группа крови"

КАРАКАС, 22 октября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино открылся в венесуэльской столице художественным фильмом "Группа крови", который посвящен подвигу детей в годы Великой Отечественной войны.

"Мы приветствуем и аплодируем российскому кинематографу на открытии кинофестиваля в Каракасе", - заявил министр культуры Венесуэлы Эргесто Вильегас.

"Мы знаем, что кино является востребованным видом искусства, который традиционно привлекает к себе большое внимание и наилучшим образом служит для сближения и улучшения взаимопонимания народов", - сказал посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС. "Сегодня современное российское кино безусловно привлекает внимание наших венесуэльских друзей, которые с большим интересом откликнулись на нашу инициативу", - указал дипломат. "Национальный экспериментальный университет изящных искусств Венесуэлы - наш давний партнер, с которым мы тесно взаимодействуем в продвижении российской культуры", - сказал российский посол.

Атташе по культуре и образованию посольства РФ в Венесуэле Александра Абрамова рассказала корреспонденту ТАСС, что в рамках фестиваля будут показаны фильмы, которые недавно вышли в прокат в России. Она сообщила, что "кинофестиваль открывается фильмом 2025 года "Группа крови", который повествует о событиях Великой Отечественной войны, подвиге детей, их вкладе в победу советского народа над фашизмом". Абрамова отметила, что для венесуэльской публики будет показан самый кассовый российский фильм "Чебурашка", а также дублированный на испанский язык фильм "Лунтик. Возвращение домой".

С 21 по 25 октября в Каракасе и на острове Маргарита проходит Фестиваль российского кино, организованный при поддержке Министерства культуры РФ, "Роскино", Российского центра науки и культуры, Национального экспериментального университета изящных искусств и посольства России в Венесуэле. Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе "Роскино", в программу также вошли картины "По щучьему велению" и "Свет".