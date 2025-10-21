Вышел трейлер фильма «Тролль 2» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер фильма «Тролль 2». Это продолжение первой части, которая вышла в 2022 году и стала самым популярным неанглоязычным фильмом на платформе.

© Чемпионат.com

«Тролль» рассказывал о пробуждении гигантского горного тролля в современной Норвегии. Существо разрушает всё на своём пути и не останавливается, а главным героям нужно остановить тролля и поверить в то, что легенды норвежского фольклора могут оживать. Вторая часть расскажет, как в стране пробуждаются сразу два таких гигантских существа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Режиссёром вновь выступил Роар Утхауг. Ленту выпустят 1 декабря.