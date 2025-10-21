Завершились съемки роуд-муви «Без оглядки» с Анной Пересильд

Стало известно о завершении съемок полнометражного фильма "Без оглядки" - первого женского роуд-муви, в котором главную роль исполнила Анна Пересильд. Режиссер - Наталия Кончаловская.

"Без оглядки" - история двух женщин-аутсайдеров. Соседки случайно убивают человека и решают бежать. По мере их отдаления от Москвы убийство становится все неоднозначнее, как и то, от чего на самом деле убегают девушки.

Премьера ленты намечена на следующее лето. Съемки проходили в Москве и Подмосковье.

Главные роли исполнили Анна Пересильд ("Слово пацана", "Алиса в Стране Чудес") и Дарья Алыпова ("Северная станция", "Трудные подростки").

Также в картине сыграли Алексей Розин ("Сердце пармы"), Сабина Ахмедова ("Триггер" , "Содержанки"), Илья Коробко ("Молодежка", "Авиатор"), Олег Савостюк ("Снегирь", "Один маленький ночной секрет"), Павел Ворожцов ("Мастер и Маргарита", "Мужу привет").