На станциях метро выставили костюмы со съемок фильма «Алиса в стране чудес»

На нескольких станциях метро теперь можно окунуться в съемки фильма "Алиса в стране чудес", который выйдет на большие экраны 23 октября. В круглых стеклянных витринах на платформах выставили костюмы главных героев фильма - Алисы, Антипода, Герцогини, Королевы и Шляпника.

© Российская Газета

Наряды можно увидеть на станциях "Маяковская" и "Белорусская" Замоскворецкой линии, "Александровский сад" Филевской линии, "Новослободская" Кольцевой линии и "Новаторская" Большой кольцевой.

"Продолжаем поддерживать российский кинематограф на наших транспортных площадках. С 2023 года к выходу новых отечественных фильмов в Московском метрополитене организовали уже семь выставок с костюмами главных героев. Тематические поезда и выставки делают поездки пассажиров еще комфортнее и интереснее", - прокомментировал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов.

Посетить выставку и сделать фото можно до 9 ноября включительно. У каждого костюма есть снимки, по которым можно понять, как наряд выглядит в фильме. А еще можно прочитать комментарии актеров, которые в них играли. Например, актриса Ирина Горбачева исполнила роль королевы.

"Было около шести примерок костюма - больше, пожалуй, только у невесты, - рассказывает она. - Хотелось объединить роскошь, эклектичность, необычность и маскулинность через эполеты, но при этом сохранить царственность и грациозность. Когда мы с командой обсуждали возможность создать образ без короны, я сказала: "Как можно сыграть королеву без короны? Это же немыслимо!" Поэтому настояла на том, чтобы корона все-таки осталась".

Роль Алисы в фильме сыграла актриса Анна Пересильд.