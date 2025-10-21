К выходу готовится приключенческий сериал «Эльбрус»

Премьера приключенческого сериала «Эльбрус» состоится на Пятом канале 26 октября 2025 года. В центре сюжета – спасательный отряд и его секретное оружие – хвостатый гений, золотистый ретривер. Главную роль в 32-серийном фильме исполнил Иван Оганесян.

© Кадр из сериала

Главный герой – Виктор Костров – вдовец, бывший спасатель МЧС. После гибели жены воспитывает двойняшек Катю и Ивана. По приглашению своего боевого товарища Аслана он приезжает в гости в южный город и остается здесь навсегда, чтобы начать новую жизнь. Он открыл небольшой бизнес и организовал группу спасателей, куда вошли и его дети.

За плечами Виктора служба в горячих точках, а потому он понимает, как дорога каждая секунда, когда на кону человеческая жизнь. Герой умеет сохранять «холодную голову» в самых экстремальных ситуациях. За внешней сдержанностью скрывается душа любящего отца. Он постоянно переживает за своих детей, заботится о них и бережно хранит память о погибшей жене.

«Нос» и «уши» отряда – золотистый ретривер. Его нашли в лесу в охотничьей яме-ловушке. Как оказалось, хозяин пса погиб, и Костровы решили оставить питомца у себя. С тех пор он стал преданным другом, полноправным членом отряда спасателей и талисманом.

Пес берет след преступников в глухом лесу, когда полиция бессильна, с легкостью угадывает пароли телефонов. А еще самостоятельно ходит на рынок за продуктами и всегда радуется, когда в доме собирается большая компания друзей. Катя даже завела для отважной собаки страницу в социальной сети.

Саундтреком к многосерийному фильму стала песня Леонида Агутина с символичным названием «Счастье не вешает нос».

Эфир в 12.00.