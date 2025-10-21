Фильм «Мортал Комбат 2» выйдет на неделю раньше

Кинокомпания Warner Bros. объявила об ещё одном переносе фильма «Мортал Комбат 2». Картина по культовой серии игр Mortal Kombat должна была выйти 24 октября, затем — 15 мая 2026 года, однако теперь премьера состоится на неделю раньше — 8 мая. С чем связан новый перенос, неизвестно.

В новой картине чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана.

Главные роли в «Мортал Комбат 2» сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд.