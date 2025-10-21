Вышел трейлер сериала «Близкое счастье»

Онлайн-кинотеатр KION поделился трейлером мелодраматического сериала "Близкое счастье" - истории любви, развернувшейся на фоне Стамбула. Главные роли исполнили звезды российского и турецкого кино.

В центре сюжета - бизнесмен Руслан (Михаил Кремер) - владелец крупного торгового центра "Близкое счастье" в Стамбуле, после смерти супруги уходящий с головой в работу и воспитание сына. Несмотря на популярность у девушек, серьезных отношений мужчина не заводит, пока к нему на работу не устраивается русская девушка Нина (Алина Воскресенская), дом которой сгорел. Она предлагает идеи, которые помогают бизнесу процветать и постепенно влюбляет в себя Руслана, но окружающие в силу разных причин намерены помешать зарождающимся отношениям.

Роли в сериале исполнили Анна Ардова, Вадим Андреев, Ферхат Йылмаз, Йанкы Айхан, Огузхан Чеми, Мирай Акай и другие.

Режиссер - Павел Дроздов ("Смотритель маяка"), сценарий написали Елена Исаева ("Постучись в мою дверь в Москве") и Ольга Михайлова ("Куприн. Яма"), вдохновившиеся романом Эмиля Золя "Дамское счастье".

Премьера состоится 1 ноября.