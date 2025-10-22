Дженнифер Лоуренс представила новый фильм в Италии

Актриса блеснула стилем и поделилась забавной историей о Роберте Паттинсоне

Дженнифер Лоуренс представила свой новый фильм "Умри, моя любовь" на 20-м Римском кинофестивале. Для ковровой дорожки она выбрала наряд от Dior, который подчеркнул ее стиль.

Голливудская звезда появилась на премьере в карамельно-черном джемпере с V-образным вырезом и прозрачной многослойной юбкой. Образ дополнили атласные туфли-лодочки на шпильке с аппликацией из перьев, украшения и часы Longines. Среди аксессуаров — серьги от Jessica Mccormack стоимостью 15 000 фунтов стерлингов, серьга-бублик из оникса Sophie Buhai и двойная ушная манжета от Otiumberg.

В драме "Умри, моя любовь" Дженнифер Лоуренс сыграла молодую маму Грейс, которая борется с послеродовой депрессией. Ее персонаж сталкивается с трудностями на фоне разрушающегося брака с мужем Джексоном, которого играет Роберт Паттинсон.

Накануне актриса появилась на шоу Грэма Нортона и рассказала забавную историю о встрече с Робертом Паттинсоном. По словам Лоуренс, когда Паттинсон пришел к ней в гости, она накормила его остатками еды из мусорного ведра. Актер, по ее словам, с удовольствием съел предложенное угощение и даже попросил добавки.