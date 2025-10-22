Появились свежие кадры фильма «Иллюзия обмана 3»

Чемпионат.com

Издание Screen Rant поделилось пачкой свежих кадров фильма «Иллюзия обмана 3». На них можно увидеть всех ключевых лиц.

© Чемпионат

© Lionsgate
Лента продолжит историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру «головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир».

Главных героев вновь сыграли Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер — автор фильмов «Веном» и «Анчартед: На картах не значится».

Картина выйдет официально в российском прокате 13 ноября.