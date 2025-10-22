Режиссер «Заклятия 4» еще раз ответил, будет ли продолжение

Режиссёр Майкл Чавес в интервью в очередной раз подтвердил, что четвёртая часть «Заклятия» с подзаголовком «Последний обряд» не получит сиквел.

© кадр из фильма «Заклятие 4»

О том, что квадриквел завершит основную франшизу, говорилось и ранее, но Чавес решил поговорить об этом ещё раз. Если вдруг кто-то забыл, то новых фильмов по франшизе выпускать не будут, однако не стоит забывать о возможности создателей выпустить сериал.