Стивен Содерберг мог снять эпизод «Звездных войн»

Компания Disney отменила фильм про Бена Соло (он же Кайло Рен), который планировал снять оскароносный Стивен Содерберг ("Траффик", "Солярис"). Об этом в интервью Associated Press рассказал исполнитель роли персонажа в трилогии сиквелов "Звездных войн" Адам Драйвер.

В основе проекта с рабочим названием "Охота на Бена Соло" была история искупления героя после событий последней трилогии. Драйвер и Содерберг на протяжении двух лет работали над сценарием вместе с Ребеккой Блант ("Удача Логана") и Скоттом Бернсом ("Ультиматум Борна").

В 2021 году актер и постановщик предложили идею фильма о президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, и она ей понравилась. Задумку также положительно оценили вице-президент студии Кэрри Бэк и исполнительный директор Дэйв Филон.

Нашлись и недовольные - глава Disney Боб Айгер и сопредседатель компании Алан Бергман посчитали, что ленте не стоит давать шанса. Главным аргументом было непонимание, как в принципе можно продолжать линию героя после девятого эпизода ("Звездные войны: Скайуокер. Восход").