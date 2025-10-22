Стивен Содерберг мог снять эпизод «Звездных войн» про Кайло Рена
Компания Disney отменила фильм про Бена Соло (он же Кайло Рен), который планировал снять оскароносный Стивен Содерберг ("Траффик", "Солярис"). Об этом в интервью Associated Press рассказал исполнитель роли персонажа в трилогии сиквелов "Звездных войн" Адам Драйвер.
В основе проекта с рабочим названием "Охота на Бена Соло" была история искупления героя после событий последней трилогии. Драйвер и Содерберг на протяжении двух лет работали над сценарием вместе с Ребеккой Блант ("Удача Логана") и Скоттом Бернсом ("Ультиматум Борна").
В 2021 году актер и постановщик предложили идею фильма о президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, и она ей понравилась. Задумку также положительно оценили вице-президент студии Кэрри Бэк и исполнительный директор Дэйв Филон.
Нашлись и недовольные - глава Disney Боб Айгер и сопредседатель компании Алан Бергман посчитали, что ленте не стоит давать шанса. Главным аргументом было непонимание, как в принципе можно продолжать линию героя после девятого эпизода ("Звездные войны: Скайуокер. Восход").