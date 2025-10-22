Объявлена дата премьеры финального сезона «Вампиров средней полосы»

Онлайн-кинотеатр START наконец-то объявил точную дату долгожданной премьеры третьего сезона своего хита "Вампиры средней полосы" (18+), который станет для сериала последним. Он начнет выходить 1 ноября.

© 0Российская Газета

Также по такому случаю опубликован ролик о съемках проекта с участием съемочной группы и актеров.

В третьем сезоне нас ждет кровавое противостояние смоленской группировки вампиров с уральской.

В ролях: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев (заменивший ушедшего в армию Глеба Калюжного в роли Женька), Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко, Павел Харланчук, Игорь Хрипунов и другие.