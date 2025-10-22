Вышел восьмой эпизод «Поколения "Ви"»

22 октября состоялся финал второго сезона сериала «Поколения «Ви» — вышел восьмой эпизод. Продолжение спин-оффа «Пацанов» завершилось спустя месяц трансляций в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно распутывая большой заговор. В продолжении также появились Старлайт и Подводный из «Пацанов».

Второй сезон «Поколения «Ви» выступит мостиком к пятому сезону основного сериала. Он завершит сагу «Пацанов», после чего история героев продолжится в других проектах.