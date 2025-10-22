Актер Курцын рассказал о своем персонаже в фильме «Горыныч»

Актер Роман Курцын рассказал НСН, что его герой в фильме является харизматичным, но неоднозначным персонажем.

Новый фильм «Горыныч» учит тому, что добро должно быть с кулаками, поскольку зло всегда должно получать по зубам, рассказал НСН актер Роман Курцын на светской премьере проекта.

С 23 октября в кинотеатрах выходит фильм «Горыныч» с Александром Петровым. В кадре помимо Петрова можно будет увидеть и Романа Курцына. Он отметил, что его герой Бамбула – невероятно обаятельный и харизматичный силач.

«Он очень сильный человек и это очень важная его функция в сказке, потому что наш антигерой решает взять его в оборот. Мой герой умеет танцевать, петь, фокусы показывать, жонглировать. Мне кажется, я вообще единственный артист в нашей стране, который бы мог это сыграть. Все сказки учат нас, что такое хорошо, что такое плохо. Что добро должно быть с кулаками, а зло должно получать по зубам. Конечно, мы знаем исход, что добро все-таки победит», – заявил он.

Актер также добавил, что его герой будет играть важную роль в сюжете. Горыныч же не оставит зрителей равнодушными, уверен Курцын.

«Думаю, зритель влюбится в Горыныча, потому что он дико милый и обаятельный. Наверное, каждый ребенок захочет себе такого домой. Мои дети у меня уже спросила: "А будут игрушки продаваться? Нам нужна"», – рассказал актер.

По сюжету моряк Алексей Алехин, которого сыграл Петров, при погружении в батискафе попадает в волшебный портал и выныривает с морского дна в сказку. Там герой знакомится с Горынычем, который видит в Алехине маму.

Режиссером фильма выступил Дмитрий Хонин. За сценарий отвечал Александр Архипов, который также работал над такими сказками, как «По щучьему велению» и «Огниво».

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал фильм «Горыныч» одним из главных флагманов ближайших школьных каникул. По его словам, именно эта картина наряду с мультфильмом «Финник 2» привлечет в кинотеатры семейную аудиторию. При этом музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд в главной роли скорее заинтересует зрителя 10-12 лет и старше.