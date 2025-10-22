Фильм «Август» откроет Фестиваль российского кино в Киргизии

Военная драма "Август" откроет фестиваль российского кино в Республике Кыргызстан. Он пройдет с 29 октября по 1 ноября в Бишкеке, сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

© Фильм «Август»

"С 29 октября по 1 ноября в Бишкеке, в кинотеатре "Манас", пройдет фестиваль российского кино <...>. Фестивальную программу откроет фильм "Август" (реж. Н. Высоцкий, И. Лебедев)", - говорится в сообщении.

В торжественном открытии примут участие министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев и режиссер фильма открытия Никита Высоцкий.

По сюжету фильма трое контрразведчиков "Смерш" устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

В программе фестиваля - военные, семейные и анимационные картины, в числе которых "Любовь Советского Союза", "В списках не значился", "Кракен", "Доктор Динозавров" и "Первый на Олимпе".