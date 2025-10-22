Сериал «Камбэк» посмотрели 3 млн зрителей

Сериал «Камбэк» с Александром Петровым в роли бомжа посмотрели 3 млн человек
Количество зрителей, посмотревших сериал "Камбэк", превысило на "Кинопоиске" три миллиона, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Впечатляющий результат был достигнут сегодня, спустя 18 дней после премьеры. По скорости прироста аудитории проект обошел все сериалы стриминга.
Следующая серия выйдет уже завтра.
Напомним, в сериале Александр Петров играет бездомного с амнезией, которому группа подростков пытается помочь прояснить его прошлое.
Трейлер можно посмотреть здесь, тизер - здесь.