Вин Дизель намекнул на старт съемок «Форсажа 11» в 2025 году

В начале октября Wall Street Journal сообщило, что у франшизы «Форсаж» возникли проблемы. В студии Universal якобы хотят резко сократить бюджет 11-й части серии, а у главных актёров серии даже не заключены контракты.

Спустя три недели Вин Дизель опубликовал фотографию в своих соцсетях, где он прогуливается по студии Universal вместе с главой по маркетингу Майклом Мозесом. Что самое интересное — на спине у Дизеля красуется надпись, что производство «Форсажа 11» стартует до конца 2025 года в Лос-Анджелесе.

© Соцсети Вина Дизеля

Судя по всему, Дизель намекает на то, что ему удалось договориться с Universal и производство «Форсажа 11» всё же начнётся в ближайшие месяцы. Однако это также может быть ход в качестве давления на компанию от актёра.