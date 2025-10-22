Умер актер из «Глухаря» и «Следа»

Сценарист, режиссер и актер Анатолий Паников ушел из жизни возрасте 66 лет. Он занимал должность председателя Союза кинематографистов России в Тюменской области. Траурная церемония прощания с ним состоялась в Тюмени 19 октября. Об этом сообщил портал Вслух.ru.

© Вечерняя Москва

«Он печатался в различных периодических изданиях, таких как "Мир ТВ", журналы Ledy First и Home & Space, "Объектив" и других, где публиковал статьи о театре, кино и телевидении, интервью с актерами», — говорится в материале.

Анатолий Паников родился в Караганде. Он получил профильное образование в школе-студии при Московском художественном академическом театре, где учился с Александром Балуевым и Сергеем Гармашем. Актер трудился в нескольких театрах, в том числе в Театре Российской армии и Русском драматическом театре в Йошкар-Оле. Он также снимался в телепроектах «Рейс 222», «След», «Глухарь» и «Паутина».