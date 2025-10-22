Почему кинотеатры заново показывают старые фильмы

Сейчас кинотеатры захватил тренд на повторный прокат. Например, в России 5 ноября начнут снова показывать «Гарри Поттера». На Западе прокат рвут «Сумерки» и «Человек-паук» Сэма Рэйми из начала нулевых. Спасет ли это кинотеатры? И почему зрители плохо себя контролируют на таких показах?

В последние годы кинотеатры чувствуют себя довольно плохо. Стриминговые онлайн-платформы забирают у них хлеб, и многие предпочитают смотреть премьеры дома. Поэтому в последние пару лет в кинотеатрах можно сходить на фильмы «Аватар», «Властелин колец», «Пираты Карибского моря» и другие хиты прошлых десятилетий.

— Данное решение спасет и кинотеатры, и студии. Кто из них не мечтает добрать кассу? Перечисленные кинофраншизы обладают огромной фанатской базой. Почти на всех из них выросло целое поколение, — рассказывает «Вечерней Москве» кинокритик, историк кино Анастасия Бережная.

Многие фанаты с удовольствием посмотрят любимые фильмы на большом экране и с хорошим звуком. И заплатят за это деньги. Но есть и еще одна причина. И из-за нее вам надо быть осторожным, если захотите посмотреть любимый фильм в кино. На подобных показах люди просто сходят с ума. Недавно в сети растиражировались ролики с показов «Сумерек». Стоит главному герою появиться на экране или сказать популярную реплику, как зал взрывается криками. Люди вскакивают со своих мест, бросаются попкорном и просто не могут успокоиться.

— В сфере продаж твердят наперебой — люди идут на людей. На повторные прокаты идут как раз потому, что плечом к плечу ты будешь освистывать глупые поступки героев, смеяться с ними, плакать и цитировать знакомые фразы. Это чувство единства, союз с тем, кто тебя понимает и влюблен в эту историю, как и ты, — отмечает Бережная.

Иногда кинотеатры специально разграничивают так называемые мемные сеансы со спокойными. На первых люди могут вдоволь выплеснуть накопившуюся энергию, а на вторых — просто насладиться картиной.

И последняя причина популярности таких прокатов — упущенные в свое время возможности.

— К примеру, я не успела сходить на первый «Аватар» в кино. И пожалела об этом при просмотре дома. Конечно, я поспешила это исправить годы спустя, когда его вновь пустили в прокат, — делится собственным опытом кинокритик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Жилева, психотерапевт, методист, специалист по когнитивно-поведенческой терапии:

— Такое поведение вызвано несколькими причинами. Во-первых, в кинотеатре всегда темно, что создает иллюзию, что вас не видно и не слышно. Это расковывает. Во-вторых, вам хочется показать, что вы в теме. Услышали завирусившуюся фразу из социальных сетей — надо нарочито громко посмеяться, закричать — мол, заметьте меня, я в тренде.

САМЫЕ ШУМНЫЕ СЕАНСЫ

4 апреля в кино вышел фильм по игре «Майнкрафт». Лента была рассчитана на молодых ребят. Но они не могли сдержать эмоции в некоторые моменты. На сцене с появлением персонажа Куриного Жокея зал взрывался шумом и криками. В экран летели ведра с воздушной кукурузой. Зрители даже ломали кресла. На некоторые сеансы кинотеатры запретили продажу снеков и напитков.

10 июля этого года в прокат вышел наш фильм «Плагиатор». Он рассказывает про парня, который оказался в 90-х и решил сделать карьеру на песнях «из будущего». Для фильма были предусмотрены караоке-сеансы, на которых внизу экрана шли титры с текстами песен. Там каждый зритель мог вдоволь накричаться и подпевать знакомым песням. Подобные сеансы были и у комедии «Самый лучший день». Обращайте внимание, на какой сеанс вы идете, чтобы не попасть в окружение счастливых, поющих невпопад людей.

Часто затыкать уши от шума в зале приходится и на фильмах ужасов. Самым ярким примером считается классический хоррор «Изгоняющий дьявола» 1973 года. На его показах люди не могли сдержать крик. А особо впечатлительные, по слухам, даже падали в обморок или шумно выбегали из зала.

Порой безумие в кинотеатрах происходит и на комедиях. Например, так было на показах скандальной комедии 2012 года «Проект Х: Дорвались». Фильм показывает вечеринку подростков, которая выходит из-под контроля и перерастает в массовые беспорядки. Такие же беспорядки начинались и в кинотеатрах. Люди начинали дискуссии о происходящем на экране. Иногда это перерастало в драки. А порой молодые люди так вдохновлялись происходящим на экране, что начинали крушить залы. Нередко это заканчивалось вызовом полицейских.