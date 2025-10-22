Мистический сериал «Таламаска: Тайный орден» покажут в России

Локализованный трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден» (Talamasca: The Secret Order) представил 21 октября 2025 года онлайн-кинотеатр «Амедиатека». «ИнтерМедиа» напоминает, что мистический сериал создан на основе романов Энн Райс и связан с другими ее творческими проектами – «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы» в рамках так называемой «Бессмертной вселенной». Главные роли в нем исполнили Эрик Богосян, Николас Дентон, Элизабет Макговерн, а также снялись Уильям Фихтнер, Роберт Гудман, Жан-Паскаль Энеман, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Роберт Гудман, Герард Монако, Джейсон Швартцман и другие. Сценаристом, режиссером и шоураннером проекта выступает Джон Ли Хэнкок («Основатель», «Спасти мистера Бэнкса»).

© Кадр из сериала «Таламаска: Тайный орден»

- В мире, где существуют инфернальные сущности, просто не могла не появиться своя секретная организация – Таламаска, участники которой тщательно оберегают от людских глаз правду о себе, - сообщается в синопсисе. - У них на хранении есть даже дневники вампира Лестата! Дэниел Моллой (Богосян), получивший вечную жизнь в «Интервью с вампиром», возвращается в «Таламаску: Тайный орден» и вступает в противостояние с участниками организации. Главный герой, молодой человек по имени Гай Анатоль (Дентон), пытается узнать больше о своей матери, а глава Таламаски Хелен (Макговерн) хочет завербовать его в ряды агентов.

Российская премьера сериала «Таламаска: Тайный орден» состоится в «Амедиатеке» 27 октября – через день после мировой.