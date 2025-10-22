Сборы военной драмы «Август» превысили 1 млрд рублей

21 октября сборы фильма «Август» в российском прокате достигли 1 млрд рублей. Это произошло спустя четыре недели проката — премьера военной драмы состоялась 25 сентября.

Это уже шестой фильм, которому удалось достичь этого результата в 2025 году. Ранее 1 млрд рублей в российском прокате также собрали «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед» и «Кракен».

События «Августа» разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).