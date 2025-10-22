Опубликован трейлер докфильма «Быть ​​Эдди» про Эдди Мёрфи

Компания Netflix выпустила трейлер документального фильма «Быть Эдди». Картина выйдет на стриминговом сервисе уже 12 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента расскажет о жизни и карьере голливудского комика Эдди Мёрфи. В фильме будет представлено интервью с самим актёром, где он прольёт свет на свой путь от выступлений на стендап-шоу до ролей в знаменитых комедиях «Чокнутый профессор» и «Поездка в Америку». Кроме того, в картине покажут, как сейчас живёт популярный комик, проведут экскурсию по его дому.

В «Быть Эдди» об актёре расскажут его коллеги Крис Рок («Догма»), Джейми Фокс («Джанго освобожденный»), Кевин Харт («Джуманджи: Зов джунглей») и другие звёзды кино. Режиссёром документального фильма выступил Энгус Уолл — монтажёр «Социальной сети» и «Зодиака».