Стример обошел лучшую серию «Во все тяжкие»

На знаменитом агрегаторе IMDb появилась первая оценка трансляции популярного стримера. Так, на сайте теперь есть рейтинг записей знаменитого блогера iShowSpeed.

Речь идёт о трансляции 2021 года под названием «Ранний стрим». Во время эфира блогер свыше четырёх часов играл в Fortnite. Сейчас рейтинг трансляции составил 10 баллов из 10, на основе более шести тысяч оценок пользователей. Для сравнения: такую высокую оценку имеет только 14-й эпизод пятого сезона культового сериала «Во все тяжкие» под названием «Озимандия».

iShowSpeed — популярный стример, который на трансляциях играет в Fortnite, FC и другие знаменитые проекты. Он известен своим добродушным подходом и эмоциональными вспышками во время стримов. Блогер также стал популярен благодаря огромному количеству мемов с ним. Трансляция «Ранний стрим» особенно запомнилась фанатам, ведь на ней он честно рассказывал о себе и проблемах в семье.