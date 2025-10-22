Что известно о четвертом сезоне мультсериала «Неуязвимый»

Мультсериал «Неуязвимый» (также известный под названием «Непобедимый») рассказывает о жизни Марка Грейсона — 17-летнего юноши, который унаследовал от отца сверхспособности и только начинает их постигать. Он борется со злом ради спасения людей, параллельно справляясь с подростковыми проблемами: влюбленностью, учебой, дружбой. «Лента.ру» рассказывает, что известно о четвертом сезоне «Неуязвимого»: дата выхода, сюжет, персонажи и другие интересные факты.

Мультсериал для взрослых основан на одноименном комиксе Роберта Киркмана (создателя «Ходячих мертвецов»), Кори Уокера и Райана Оттли. Он рассказывает о юном Марке Грейсоне, который взял супергеройское имя Неуязвимый. В начале истории он учится в старших классах и только открывает свои способности, но с каждым сезоном все лучше учится владеть ими.

Сериал считается ярким примером деконструкции супергеройского жанра наряду с «Пацанами», но в нем меньше сатиры и больше моральных вопросов. Он также выделяется яркой анимацией и большим количеством насилия.

Первый сезон вышел в 2021 году, второй — в 2023-м и 2024-м, разделенным пополам. Третий сезон вышел в 2025 году.

О том, что мультсериал получит продолжение, стало известно еще до премьеры третьего сезона. Весной 2025 года актер Дж. К. Симмонс, который озвучивает Омни-мэна — отца Марка, отметил, что уже начал работу над новыми сериями.

В феврале того же года автор комикса «Неуязвимый» и один из продюсеров мультсериала Роберт Киркман рассказал, что новые серии хотят выпускать ежегодно. Между первыми двумя сезонами прошло более двух с половиной лет — таких долгих перерывов больше не будут допускать.

«Мы работаем в бешеном темпе, чтобы сериал оставался в производстве без пауз. Я не дам гарантии, что мы будем возвращаться в начале февраля каждого года, но цель у нас такая», — Роберт Киркман, автор комиксов, продюсер мультсериала «Неуязвимый».

Дата выхода

Официальный тизер четвертого сезона «Неуязвимого» выложили в октябре 2025 года. В нем объявили дату продолжения.

Четвертый сезон супергеройской истории выйдет в марте 2026 года.

Сюжет

Первый сезон

В день своего 17-летия Марк Грейсон узнает, что унаследовал суперспособности от отца — Омни-мэна (он же Нолан Грейсон), пришельца с планеты Вилтрум и величайшего защитника Земли. Так начинается его путь в мире, где супергерои стали обыденностью.

Марку предстоит научиться контролировать свои силы, завести новых друзей, столкнуться с первыми злодеями и перенять знания и навыки отца, параллельно решая типичные проблемы подростка. А еще — придумать себе крутое имя (Неуязвимый), научиться скрывать личность и узнать, что на самом деле творится за кулисами супергеройского сообщества.

Тем временем Омни-мэн по неизвестным причинам убивает Стражей Земного шара — сильнейшую супергеройскую команду, которой помогал бороться со злом. Сесил Стедман, директор Агентства глобальной обороны (АГО), собирает новый состав Стражей — среди них Робот, Рекс Сплоуд, Дупли-Кейт, Уменьшающаяся Рэй и Девочка-Чудовище. Но к ним отказывается присоединиться Атомная Ева — одноклассница Марка, с которой он подружился по ходу сезона и которая может манипулировать реальностью.

Чем закончился первый сезон?

Марк выясняет, что его отец не тот герой, кем его все считают. На самом деле его миссия — ослабить Землю перед вторжением армии своей родной планеты Вилтрума. Для этого Омни-мэн и убил Стражей Земного шара.

В финале между Марком и его отцом происходит жестокое сражение, в результате которого страдают тысячи человек. Омни-мэн побеждает Неуязвимого, но оставляет его в живых и покидает Землю. В результате Марка, брошенного избитым и окровавленным на вершине горы, находит его наставник Сесил.

После восстановления в одной из специальных больниц Марк вместе со своей матерью Дебби возвращается домой. Они говорят, что Нолан ушел из жизни во время взрыва, который произошел в соседнем районе.

Второй сезон

Второй сезон «Неуязвимого» начинается с шокирующего вступления, где Марк помогает Омни-мэну захватить Землю. Это оказывается лишь альтернативной реальностью. В основной же линии Марк возвращается к роли Неуязвимого, несмотря на случившееся, однако начинает сомневаться в себе и боится стать таким же, как отец.

Продолжая защищать мир от угроз, он теперь работает на Сесила Стедмана. Параллельно другие молодые супергерои пытаются создать собственную команду, но им не хватает слаженности и опыта.

В роли главного злодея сезона выступает Энгстром Леви — единственный человек, который способен открывать порталы между мирами. Он пытается провести опасный эксперимент, но Неуязвимый его останавливает. В результате Леви теряет рассудок, потому что в его сознании смешиваются воспоминания из разных миров. Но это не мешает ему возненавидеть супергероя и поклясться его уничтожить.

Чем закончился второй сезон?

Марк решает бросить учебу и всецело сосредоточиться на карьере героя, стремясь обуздать свои силы после того, как впервые случайно отнял чужую жизнь. А жестокое избиение Энгстрома Леви заставляет героя еще сильнее стремиться уйти от образа Омни-мэна и всего, что тот олицетворяет.

Третий сезон

В продолжении мультфильма Марк активно тренируется, чтобы прокачать свои супергеройские силы и научиться лучше их контролировать. После трех месяцев упорной работы над собой он полон решимости дать отпор угрозам из космоса.

К нему возвращаются союзники: Рекс и Рэй залечили раны, а Дупли-Кейт выжила. Однако главным новичком в рядах защитников Земли становится Оливер — сын Омни-мэна и Андрессы с планеты Тракса. Унаследовав гены матери-богомола, он всего за несколько лет достиг физического развития десятилетнего ребенка и уже получил первые суперспособности.

Марк неожиданно для себя оказывается в роли наставника. Пытаясь уберечь брата от травм, он вынужден переосмыслить поступки отца. При этом Сесил усиливает контроль над обоими братьями, чтобы не допустить повторения ситуации с Омни-мэном.

Параллельно Марк налаживает личную жизнь и строит отношения с Атомной Евой.

Чем закончился третий сезон?

В финале появляется Завоеватель — вилтримитский воин, напоминающий Марку о его «долге» перед империей. Ультиматум прост: либо Марк покорит Землю, либо Завоеватель уничтожит его и всех, кто ему дорог, завершив то, что не удалось Омни-мэну.

Марк, который хочет спокойно скорбеть о покойном Рексе, вынужден снова вступить в бой. В ходе сражения с Завоевателем он вновь оказывается уничтожена часть города. На помощь Марку приходят его брат Оливер и Атомная Ева, которая едва оправилась от прошлых ранений. Однако противник избивает их обоих и наносит Еве, казалось бы, критическую травму.

Когда бой заканчивается, Марк с облегчением видит, что Ева жива. Позже она признается, что ментальные блоки, наложенные на нее в лаборатории, начали рушиться. Ее способности изменять реальность многократно возросли, открывая путь к невообразимой силе и, возможно, даже к бессмертию.

Четвертый сезон

Главным злодеем продолжения станет правитель планеты Вильтрум — Трагг (его озвучит Ли Пейс из сериала «Основание»). Также известно, что в продолжении появится оригинальная сюжетная линия, которая связана с детективом-демоном Даркбладом — ее не было в комиксах. Этот детектив в первом сезоне работал на АГО и расследовал случившееся со Стражами Земного шара. Он добрался до разгадки, но нарушил приказ Сесила, за что был изгнан в ад.

«В каждой супергеройской истории есть глава, где герои отправляются в ад и сражаются с дьяволом. Это происходит в комиксах DC и Marvel. Это важно. Я не успел сделать что-то такое в "Неуязвимом". Времени не было, и я все время отвлекался. Так что есть все шансы, что мы сделаем что-то такое в сериале, и сцена в конце эпизода как раз к этому подводит», — отмечал Киркман.

В тизере сезона показали, как Неуязвимый и Атомная Ева сидят в закусочной посреди разрушенного города и обсуждают прошедшие сезоны. Никаких подробностей сюжета видео не раскрывает.

Персонажи

В сериале несколько десятков второстепенных и эпизодических персонажей, которых зачастую озвучивают приглашенные знаменитости. Ниже — только главные герои.

Марк Грейсон — Неуязвимый, юноша с огромными супергеройскими способностями. Наполовину землянин, наполовину вилтрумит;

Нолан Грейсон — Омни-мэн, отец Марка. Пришелец с планеты Вилтрум, считавшийся величайшим защитником Земли;

Дебби Грейсон — мать Марка, человек без суперсил;

Саманта Уилкинс — Атомная Ева, возлюбленная Марка с третьего сезона. Управляет материей и энергией;

Сесил Стедман — директор засекреченного правительственного Агентства глобальной обороны, один из наставников Марка;

Оливер — брат Марка, сын Омни-мэна;

Уильям Клокуэлл — лучший друг Марка, обычный человек.

Интересные факты