Расписание выхода мультсериала «Чебурашка»

25 октября стартует мультсериал «Чебурашка». Анимационное шоу расскажет, как Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы помогать всем нуждающимся. Им противостоит старуха Шапокляк, которая тут же создаёт «Бюро недобрых дел» и строит козни против главных героев.

Всего в первый сезон войдёт 52 серии — 10 из них выйдут 25 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Дату премьеры остальных эпизодов назовут позднее.

  • 1-я серия — 25 октября;
  • 2-я серия — 25 октября;
  • 3-я серия — 25 октября;
  • 4-я серия — 25 октября;
  • 5-я серия — 25 октября;
  • 6-я серия — 25 октября;
  • 7-я серия — 25 октября;
  • 8-я серия — 25 октября;
  • 9-я серия — 25 октября;
  • 10-я серия — 25 октября;
  • 11-я серия — скоро;
  • 12-я серия — скоро;
  • 13-я серия — скоро;
  • 14-я серия — скоро;
  • 15-я серия — скоро;
  • 16-я серия — скоро;
  • 17-я серия — скоро;
  • 18-я серия — скоро;
  • 19-я серия — скоро;
  • 20-я серия — скоро;
  • 21-я серия — скоро;
  • 22-я серия — скоро;
  • 23-я серия — скоро;
  • 24-я серия — скоро;
  • 25-я серия — скоро;
  • 26-я серия — скоро;
  • 27-я серия — скоро;
  • 28-я серия — скоро;
  • 29-я серия — скоро;
  • 30-я серия — скоро;
  • 31-я серия — скоро;
  • 32-я серия — скоро;
  • 33-я серия — скоро;
  • 34-я серия — скоро;
  • 35-я серия — скоро;
  • 36-я серия — скоро;
  • 37-я серия — скоро;
  • 38-я серия — скоро;
  • 39-я серия — скоро;
  • 40-я серия — скоро;
  • 41-я серия — скоро;
  • 42-я серия — скоро;
  • 43-я серия — скоро;
  • 44-я серия — скоро;
  • 45-я серия — скоро;
  • 46-я серия — скоро;
  • 47-я серия — скоро;
  • 48-я серия — скоро;
  • 49-я серия — скоро;
  • 50-я серия — скоро;
  • 51-я серия — скоро;
  • 52-я серия — скоро.