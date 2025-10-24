Расписание выхода мультсериала «Чебурашка»
25 октября стартует мультсериал «Чебурашка». Анимационное шоу расскажет, как Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы помогать всем нуждающимся. Им противостоит старуха Шапокляк, которая тут же создаёт «Бюро недобрых дел» и строит козни против главных героев.
Всего в первый сезон войдёт 52 серии — 10 из них выйдут 25 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Дату премьеры остальных эпизодов назовут позднее.
Расписание выхода мультсериала «Чебурашка»
- 1-я серия — 25 октября;
- 2-я серия — 25 октября;
- 3-я серия — 25 октября;
- 4-я серия — 25 октября;
- 5-я серия — 25 октября;
- 6-я серия — 25 октября;
- 7-я серия — 25 октября;
- 8-я серия — 25 октября;
- 9-я серия — 25 октября;
- 10-я серия — 25 октября;
- 11-я серия — скоро;
- 12-я серия — скоро;
- 13-я серия — скоро;
- 14-я серия — скоро;
- 15-я серия — скоро;
- 16-я серия — скоро;
- 17-я серия — скоро;
- 18-я серия — скоро;
- 19-я серия — скоро;
- 20-я серия — скоро;
- 21-я серия — скоро;
- 22-я серия — скоро;
- 23-я серия — скоро;
- 24-я серия — скоро;
- 25-я серия — скоро;
- 26-я серия — скоро;
- 27-я серия — скоро;
- 28-я серия — скоро;
- 29-я серия — скоро;
- 30-я серия — скоро;
- 31-я серия — скоро;
- 32-я серия — скоро;
- 33-я серия — скоро;
- 34-я серия — скоро;
- 35-я серия — скоро;
- 36-я серия — скоро;
- 37-я серия — скоро;
- 38-я серия — скоро;
- 39-я серия — скоро;
- 40-я серия — скоро;
- 41-я серия — скоро;
- 42-я серия — скоро;
- 43-я серия — скоро;
- 44-я серия — скоро;
- 45-я серия — скоро;
- 46-я серия — скоро;
- 47-я серия — скоро;
- 48-я серия — скоро;
- 49-я серия — скоро;
- 50-я серия — скоро;
- 51-я серия — скоро;
- 52-я серия — скоро.