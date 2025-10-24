Расписание выхода мультсериала «Чебурашка»

25 октября стартует мультсериал «Чебурашка». Анимационное шоу расскажет, как Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы помогать всем нуждающимся. Им противостоит старуха Шапокляк, которая тут же создаёт «Бюро недобрых дел» и строит козни против главных героев.

Всего в первый сезон войдёт 52 серии — 10 из них выйдут 25 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Дату премьеры остальных эпизодов назовут позднее.

