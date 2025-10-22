Кто снимется в комедии «Счастливого Рождества, Обри Флинт»

Съёмки фильма «Счастливого Рождества, Обри Флинт» (Merry Christmas Aubrey Flint) стартовали в октябре 2025 года. Как сообщает Screen Daily, главные роли в комедии исполнят Джон Брэдли («Игра престолов», «Задача трёх тел»), Селия Имри («Бриджит Джонс», «Клуб убийств по четвергам») и Ричард Э. Грант («Франшиза», «Смерть единорога»), а также в касте заявлены Аджоа Андо, Софи Ди Мартино, Эдриан Роулинс, Карл Пилкингтон, Килл Смит-Байно, Найджел Плэйнер, Энн Митчелл, Дэйв Джонс, Дастин Демри-Бёрнс, Харриет Уэбб и Бо Томпсон. Режиссёром выступит Джек Спринг («Миллионер на три дня»).

© globallookpress

Фильм расскажет историю Обри Флинта (Брэдли) - художника, живущего взаперти и глубоко ненавидящего Рождество. Когда Обри приговорили к общественным работам в Уиллоу Лодж, очаровательном, но неблагополучном доме престарелых, он, вопреки своему желанию, оказался втянут в режиссуру хаотичной постановки «Рождественской песни» Диккенса, которую создают сами жильцы.

По мере того, как репетиции превращаются в комический хаос, Обри вынужден столкнуться не только с призраками прошлого Рождества, но и со своими собственными погребёнными горем и сожалениями. Когда разразилась трагедия, и будущее Уиллоу Лодж оказалось под угрозой, Обри должен решить, стоит ли ему скрыться в тени или же принять беспорядочный, волшебный хаос общины, дружбы и рождественского настроения.

Имри сыграет бывшую диву Вест-Энда, курящую одну за другой сигареты, а Грант - доброго и любознательного владельца магазина.