Представлены кадры сериала «Трудно быть богом»

Равшана Куркова в роли доны Кондор — на кадрах сериала «Трудно быть богом»
Онлайн-кинотеатр Wink представил свежие кадры из сериала «Трудно быть богом». На них показана актриса Равшана Куркова («Балканский рубеж»), которая воплотила персонажа дону Кондор.
Шоу представляет собой экранизацию одноимённой повести братьев Стругацких. Сериал расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию.
Съёмки сериала начались 15 мая в Иране. Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперёд»). Недавно стало известно, что съёмочную группу эвакуировали из Ирана.