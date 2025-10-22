Представлены кадры сериала «Трудно быть богом»

Онлайн-кинотеатр Wink представил свежие кадры из сериала «Трудно быть богом». На них показана актриса Равшана Куркова («Балканский рубеж»), которая воплотила персонажа дону Кондор.

© Чемпионат.com

Шоу представляет собой экранизацию одноимённой повести братьев Стругацких. Сериал расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию.

© Wink

Съёмки сериала начались 15 мая в Иране. Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперёд»). Недавно стало известно, что съёмочную группу эвакуировали из Ирана.