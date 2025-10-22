Стали известны исполнители главных ролей в драме «Семья Джулии»

Джиллиан Андерсон, Джейсон Айзекс, Кристофер Брайни («То лето, когда я похорошела») и Чейз Инфинити («Битва за битовй») снимаются в фильме «Семья Джулии» (The Julia Set). Как сообщает Deadline, сценаристом и режиссёром драмы взросления выступит Ники Бирн. Съемки стартовали в Лондоне в октябре 2025 года.

© globallookpress

Инфинити играет Джулию - талантливого математика, работающую в жёсткой академической среде. Брайни сыграет роль помощника преподавателя по имени Паскаль, который обращается к Джулии за помощью в подготовке к экзамену Патнэма, считающемуся самым сложным математическим конкурсом в мире. Пока неясно, кого будут играть Андерсон и Айзекс.