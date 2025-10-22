Критики оценили сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

26 октября стартует сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквел современной экранизации знаменитого произведения Стивена Кинга, с Биллом Скарсгардом в роли клоуна Пеннивайза. Критики уже посмотрели шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 80% свежести.

© Чемпионат.com

Обозреватели хвалят сериал за большое количество пугающих моментов, а также расширение мифологии произведения Стивена Кинга. Некоторые отмечают, что шоу дарит зрителям действительно необычные эпизоды, которые удивят даже скептиков. Ругают сериал за скучных главных героев и слишком медленное развитие истории — сюжет вполне бы мог уместиться в один фильм.

Что пишут критики о сериале «Оно: Добро пожаловать в Дерри»:

«У шоураннера Энди Мускетти появился потрясающий сериал, исследующий глубоко укоренившуюся в Дерри травму и то, как она проявляется из поколения в поколение. Поклонники Стивена Кинга должны быть довольны».

«Сериал делает то, что удаются лучшим продолжениям — он расширяет круг знакомых по первой части персонажей и добавляет новых, которых мы полюбим не меньше. "Оно: Добро пожаловать в Дерри" — настоящий триумф».

«Расширяется всё, что вам так нравилось в фильмах "Оно" и произведении Стивена Кинга. Больше истории, больше запутанных творений и ещё больше тревожных моментов из Дерри. Раскрывая всё это, сериал вдыхает новую жуткую жизнь в мир короля ужасов, пусть даже ему и требуется время, чтобы найти свой ритм».

«К тому времени, как Пеннивайз появляется в своем фирменном клоунском обличье, сериал "Добро пожаловать в Дерри" уже давно успевает дать понять, чем всё это закончится. Автор исчерпал свою способность создавать что-либо, способное по-настоящему удивить вас».

«Телевизионный приквел HBO к эпическому роману Стивена Кинга и его экранизациям имеет несколько собственных достоинств, но в целом представляет собой пародию на "Очень странные дела" с более извращенной, но менее резонансной тактикой запугивания и большим количеством раздражающих детей».

Действие сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» разворачивается в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.