Фильм «Август» сравнили с «9 ротой»

Успех «Августа» обеспечили Первый канал, дистрибьюторы и идеальный актерский состав, сказал в эфире НСН Алексей Воронков.

Миллиардные сборы фильма «Август» подтвердили ожидания киноиндустрии, при этом картина будет идти в кинотеатрах еще не менее месяца, заявил в интервью НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Военный фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» с участием Сергея Безрукова и Никиты Кологривого на сегодняшний день заработал в прокате 1,002 млрд рублей. Воронков объяснил, почему успеха этой картины ждали.

«Фильм оправдал ожидания, потому что это один из немногих проектов, когда эстимейты (предварительные оценки – прим. НСН) до его старта сходились у прокатчиков и кинотеатров. Прокатчики были нацелены на сбор больше миллиарда. а кинотеатры даже из самых пессимистических прогнозов давали не менее 800 миллионов, потому что, во-первых, это бренд – я имею в виду Первый канал и дистрибьютора, компанию "ЦПШ". Во-вторых, актерский состав был подобран идеально. В-третьих, это первый сильный фильм, выходивший поле летней "паузы". Он вышел вне сезона, но, тем не менее, сделал очень большую кассу. Если сравнивать его с сентябрьскими релизами прошлых лет, то такую кассу, может быть, собирала "9 рота" (заработала в прокате более $25 млн – прим. НСН), которая выходила в 2000-х годах», – отметил эксперт.

По его словам, фильм продержится в кинотеатрах до конца ноября, при этом не будет конкурировать с «Горынычем» и «Алисой в Стране чудес», премьеры которых пройдут 23 октября.

«На сегодняшний день, несмотря на то, что завтра выходят семейные картины "Алиса в Стране чудес" и "Горыныч", большинство кинотеатров намерены оставить фильм "Август" в прокате, потому что это единственная взрослая картина, которая и хорошо работает, и обладает потенциалом еще на месяц. Мы уверены, что как минимум месяц, до конца ноября эта картина еще продержится в кинотеатрах, пусть и не во всех, а декабрь уже покажет результативность этого фильма», – заключил собеседник НСН.

«Август» стал восьмым российским фильмом, сборы которого в 2025 году превысили миллиард рублей. Самой успешной картиной года остается сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», вышедшая 1 января заработавшая 3,3 млрд рублей, напоминает «Радиоточка НСН».