Все, что нужно знать о третьем сезоне «Поколения "Ви"»

У Хоумлендера проблемы.

22 октября завершился второй сезон «Поколения "Ви"». Если прошлый сезон в основном был самостоятельным, то новый шагнул навстречу «Пацанам». Герои не раз встретились с легендарными суперами, вступили в сопротивление и задумались о битве с Хоумлендером. Ставки так выросли, что трудно представить: что же будет дальше?

Второй сезон «Поколения "Ви"»: где смотреть?

Все восемь эпизодов второго сезона уже доступны на Amazon Prime. Официального перевода нет, но в Сети уже много неофициальных озвучек.

Каким получился второй сезон «Поколения "Ви"»?

Начало второго сезона откровенно не задалось, ведь сериал попросту обнулил финал прошлой арки. Героев тогда обвинили во всех смертных грехах и отправили в тюрьму. Однако уже в завязке их отпускают и прощают проступки. Ребята снова учатся в университете, копаются в себе и влюбляются — почти как в банальном молодёжном шоу. При этом подавалась будничная жизнь неказисто и обрывисто.

Понятно, что дело в погибшем актёре Чэнсе Пердомо, который играл Андре. Из-за трагического инцидента сценарий пришлось переписать. Но кажется, что сделать это можно было удачнее.

К счастью, после скомканного начала «Поколение "Ви"» пришло в себя. Появились фирменная кровища, напряжение и даже реально неожиданные повороты. Во многом это заслуга нового директора университета, который воплотил притягательного и зловещего врага. Его способности пугают, цели непонятны, а личность полна противоречий. Всё это дополняет приятный финальный твист.

Важно, что отныне герои не просто копаются в тайнах университета. Их готовят к чему-то большему. Может, к битве с самим Хоумлендером? В итоге удачные моменты всё же перевешивают минусы, так что ваше время второй сезон заслужил.

Чем закончился второй сезон «Поколения "Ви"»?

Мари выяснила, что родилась и получила способности в рамках проекта «Одесса». Учёные хотели создать особенно сильных суперов, однако преуспели лишь дважды — с Хоумлендером и Мари. Неудивительно, что таинственный директор университета Шифр уделяет героине повышенное внимание и настойчиво раскрывает её способности. К финалу Мари становится по-настоящему сильной: она ловко управляет кровью любых существ и исцеляет страшные болезни.

Зачем Шифру понадобилась героиня? У него две цели. Первая — уничтожить слабых суперов и оставить лишь достойных. Вторая — вернуть себя к нормальной жизни. Дело в том, что за действиями Шифра стоял Томас Годолкин, основатель университета. Когда-то он пострадал в пожаре, но научился вселяться в других людей. Так сделал Шифра марионеткой и плёл интриги, чтобы Мари исцелила реальное тело.

В финале Годолкин поправился и тут же начал истребление слабых студентов. Так набирался сил, чтобы взять под контроль Мари. Если справится с одним участником проекта «Одесса», то и Хоумлендер поддастся.

Вселиться в тело Мари действительно удалось. С её силами Годолкин уничтожил бы всех персонажей, однако в драку вмешался Полярность, отец погибшего по сюжету Андре. Он был единственным супером, на которого не мог повлиять злодей. С его помощью Мари убила Годолкина.

После бойни оставаться в университете было нельзя. Поэтому герои поехали к Стэну Эдгару, который однажды спас их и приютил, но по дороге встретили Старлайт и Поезда-А. В итоге присоединились к сопротивлению и, кажется, обрекли себя на скорую битву с «Семёркой».

Чего ждать от третьего сезона «Поколения "Ви"»?

Компания Amazon пока не одобрила третий сезон, но создатель сериала Эрик Крипке рассказывал: у него есть планы по развитию истории, однако всё зависит от заказчика.

«Если у второго сезона будет достаточно зрителей, то третий точно выйдет».

Amazon не раскрывала сведения о просмотрах, но будем надеяться, что они приемлемые.

О чём расскажут в продолжении? Крипке намекал, что события произойдут после битвы Бутчера и Хоумлендера в пятом сезоне «Пацанов». Тогда в мире наступит хаос, который отразится на недавних студентах. При этом высока вероятность, что Мари тоже внесёт вклад в разборки с Хоумлендером. Правда, её вряд ли сделают ключевым персонажем.

Предсказать будущее франшизы трудно. Всё же Крипке когда-то заявлял, что «Пацанов» стоит завершить на пятом сезоне, однако затем передумал.

«За всю историю человечества никто так не ошибался, как я, когда говорил, сколько сезонов будет идти это шоу».

Так как история «Поколения "Ви"» теперь тесно связана с «Пацанами», то зрителям стоит дождаться пятого сезона основного сериала. И лишь после его финала можно строить теории о дальнейших похождениях Мари.