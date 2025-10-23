«Флорентийский монстр»: о самом страшном маньяке Италии сняли сериал

На Netflix — премьера сериала «Флорентийский монстр», посвященного серии жестоких убийств, прокатившихся по Италии с конца 1960-х и по середину 1980-х. Маньяк расправлялся с уединившимися на природе парочками, после чего уродовал их тела: вырезал и уносил с собой гениталии, которые затем отправлял по почте в отделы полиции. Зверства Флорентийского монстра шокировали весь мир и легли в основу многих фильмов и книг. Что ждать от нового сериала о его преступлениях, рассказывает материал «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Страна: Италия

Италия Оригинальное название: Il mostro

Il mostro Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, биография

триллер, драма, криминал, детектив, биография Шоураннеры: Леонардо Фазоли, Стефано Соллима

Леонардо Фазоли, Стефано Соллима Режиссер: Стефано Соллима

Стефано Соллима Дата выхода: 22 октября 2025 года

22 октября 2025 года Количество серий: 4

4 Актеры: Джакомо Фадда, Лилиана Боттоне, Никколо Канчелльери, Николо Пазетти

Джакомо Фадда, Лилиана Боттоне, Никколо Канчелльери, Николо Пазетти Где смотреть: Netflix

Жертвами Флорентийского монстра стали не меньше 16 человек

Флорентийским монстром прозвали предполагаемого серийного убийцу, который расправился как минимум с 16 молодыми людьми — восемью парами любовников — в период с августа 1968 по сентябрь 1985 года. Он охотился в лесах Флоренции исключительно во время новолуний. Убийства сопровождались ритуалами настолько безобразными (включая посмертное обезображивание женских гениталий), что пресса увидела в зверствах Флорентийского монстра след сатанинских культов (движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России). Поиски маньяка продолжались десятилетиями, за это время были задержаны десятки подозреваемых.

Некоторые из них даже предстали перед судом и были приговорены к различным срокам лишения свободы. Однако эти приговоры подверглись критике со стороны прессы и общественности — считается, что личность Флорентийского монстра до сих пор не установлена.

Маньяк был активен на протяжении 17 лет

Флорентийский монстр задействовал самый разнообразный арсенал оружия. Он убивал при помощи самозарядного пистолета Beretta M71 и рыбацкого ножа, однако часть посмертных махинаций с телами производилась при помощи медицинского скальпеля. Первые жертвы — замужняя домохозяйка и ее любовник, были убиты в автомобиле, на заднем сидении которого спал маленький сын женщины. По подозрению в расправе на почве ревности был задержан бывший супруг погибшей.

Шесть лет спустя произошло новое убийство. На этот раз пара подростков была расстреляна на проселочной дороге неподалеку от средневекового замка. В момент нападения возлюбленные занимались сексом на заднем сиденье машины. Убив их, маньяк принялся измываться над трупами. Застреленный юноша был найден полицией на водительском сидении в позе спящего. Девушка лежала рядом с машиной. Как следует из докладов, она тоже была застрелена, но над ее телом убийца надругался после расправы:

«Она лежала на спине, голая, не считая золотой цепочки, зажатой меж губ».

Ее вагина была вырезана ножом. Следов борьбы не было видно, все выглядело неестественно, словно на музейном стенде.

Вторая пара была застрелена из того же оружия, что и первая, после чего пошли слухи о невиновности осужденного экс-супруга убитой домохозяйки. Спустя несколько месяцев маньяк напал вновь — была убита помолвленная пара, гениталии девушки также были удалены. Тогда пресса и прозвала убийцу Флорентийским монстром. В последующие десятилетия были задержаны и осуждены еще несколько подозреваемых, вина которых, по мнению журналистов, так и не была доказана.

Последними известными жертвами Флорентийского монстра стал 25-летний музыкант с грузинскими корнями и 36-летняя француженка, отдыхавшие в лесу в палатке. Убийца сперва проделал в палатке отверстие ножом, выманив пару, после чего открыл по ней огонь. Девушка была убита сразу. Раненный в запястье юноша сумел сбежать в лес.

Убийца бросился за ним, настиг и перерезал горло, почти обезглавив жертву. Его кровь забрызгала ветки на высоте до трех метров. После этого убийца вернулся к трупу девушки для привычного ритуала.

Сериал «Флорентийский монстр» основан на материалах судебных процессов

Сериал Стефано Соллимы пытается рассмотреть жуткую историю Флорентийского монстра с нескольких разных ракурсов. Каждый из четырех эпизодов рассказывает историю одного из подозреваемых в убийствах. Шоураннеры использовали протоколы судебных процессов, показания обвиняемых и свидетелей и журналистские расследования. Эти документальные сведения, впрочем, не обязательно указывают на вину кого-либо из представших перед судом итальянцев. Вопрос о личности Флорентийского маньяка остается открытым.

Действие сериала разворачивается на протяжении трех десятилетий. Как отмечают критики, помимо судебных процессов, он изображает трансформацию некоторых сторон итальянского общества, равно как и закостенелость других.

Сериал создан автором «Гоморры»

Все четыре эпизода срежиссировал Стефано Соллима, создатель криминальных сериалов «Гоморра» и «НольНольНоль», а также полнометражных фильмов «Все копы — ублюдки», «Без жалости» и «Убийца 2. Против всех». Соллима также выступил одним из сценаристов и продюсеров нового сериала.

Впервые «Флорентийский монстр» был представлен во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля летом 2025 года. К слову, это не первый раз, когда работа Соллимы оказывается в Венеции — его криминальная драма 2023 года «Адажио» участвовала в основном конкурсе киносмотра.