В РФ выйдет первый полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ

Творческая студия "Самовар" планирует выпустить первый в России полнометражный мультфильм, который создан с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) в 2028 году, удешевив процесс примерно в 10 раз в сравнении с классической компьютерной анимацией. Об этом сообщил ТАСС директор Агентства содействия инновациям (Иркутск), автор проекта Артем Овсянников.

"Мы планируем, что первый полнометражный мультфильм в России, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, выйдет в свет в 2027-2028 году. В настоящее время уже готов трейлер продолжительностью около трех минут. <…> ИИ используется нашей творческой студией при создании персонажей, анимации, звука, спецэффектов, а также частично помощи по сюжету. Но в целом сценарий остается за людьми", - рассказал Овсянников.

По его словам, ранее команда хотела создать мультфильм до конца 2026 года, но срок пришлось сдвинуть в связи с необходимостью более качественно и без лишней спешки подойти к проекту, чтобы он получился максимально удачным и понравился зрителям. Он отметил, что в этом плане искусственный интеллект может стать эффективным помощником при создании творческих проектов и существенно сократить затраты.

"Например, бюджет нашего мультфильма - порядка 50 млн рублей (производство), при стоимости 3D-анимации в России порядка 300-500 млн рублей. То есть мы своим продуктом показываем, что без потери качества можно создавать проекты дешевле примерно в 5-10 раз", - пояснил он.

О сюжете мультфильма

В основе сюжета - альтернативная история Байкала, под которым живет целая цивилизация Сиба. Когда-то они жили на территории будущего озера и вели там раскопки, но 30 тыс. лет назад произошла катастрофа, и они были вынуждены перебраться под землю, создав там высокотехнологичный город. Сиба очень талантливы: создают супертехнологии, летают в космос и умеют использовать технологии, не нанося вред природе.

"В этом городе создали Тимэна - доброго человекоподобного робота с суперспособностью находить тысячи позитивных решений в любых самых безвыходных ситуациях, при этом он ратует за экологию. Наша цель - через мультфильм донести, что каждый из нас должен бережно относиться к природе, окружающему миру, а попутно показать красоту Байкала и помочь в развитии "смыслового" туризма на его берега", - отметил Овсянников.

Он пояснил, что сейчас попутно идет съемка серии короткометражных мультфильмов, чтобы, с одной стороны, рассказать жителям о цифровой безопасности и помочь им обезопасить себя и близких от мошенников, а с другой - популяризировать среди зрителей главного персонажа мультфильма - Тимэна. Он добавил, что в планах у команды, чтобы Тимэн стал популярным по всей стране маскотом цифровой грамотности и альтернативой таким зарубежным персонажам как человек-паук или Бэтмен.