Фонд кино поддержит авторов фильмов о Дальнем Востоке

Фонд кино направит 200 млн рублей на съемки фильмов о Дальнем Востоке
Определены фильмы о Дальнем Востоке, которые получат поддержку Фонда кино, передает пресс-служба Минвостокразвития РФ.
Из 29 проектов, принявших участие в конкурсном отборе, победителями признаны три. Один из них - фильм "Легенда о Горностае" - объединяет мифы чукотских охотников и предания о сибирских первопроходцах. Съемки пройдут на Чукотке в 2026-2027 годах, бюджет - 50 миллионов рублей.
Второй победитель - комедийно-приключенческая картина "Все реки впадают в моря" (Хабаровский край). Фильм повествует о двух подростках, решивших отправиться в путешествие на плоту. Общий бюджет проекта - 145 миллионов рублей, из которых 70 миллионов предоставит Фонд кино.
Наконец, криминальная драма "Пес" (Приморский край) расскажет о бывшем киллере, отправившемся спасать похищенную внучку. Лента получит средства Фонда кино в объеме 80 миллионов рублей.
"Общее количество заявок от кинематографистов было высоким, а объем запрашиваемых средств на поддержку и производство более чем в шесть раз превысил объем выделенного финансирования. Это говорит о высокой конкуренции и, соответственно, о высоком уровне проектов победителей, поскольку одержать верх в такой борьбе, безусловно, непросто", - отметил исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов.