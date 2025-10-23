Фонд кино поддержит авторов фильмов о Дальнем Востоке

Определены фильмы о Дальнем Востоке, которые получат поддержку Фонда кино, передает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Из 29 проектов, принявших участие в конкурсном отборе, победителями признаны три. Один из них - фильм "Легенда о Горностае" - объединяет мифы чукотских охотников и предания о сибирских первопроходцах. Съемки пройдут на Чукотке в 2026-2027 годах, бюджет - 50 миллионов рублей.

Второй победитель - комедийно-приключенческая картина "Все реки впадают в моря" (Хабаровский край). Фильм повествует о двух подростках, решивших отправиться в путешествие на плоту. Общий бюджет проекта - 145 миллионов рублей, из которых 70 миллионов предоставит Фонд кино.

Наконец, криминальная драма "Пес" (Приморский край) расскажет о бывшем киллере, отправившемся спасать похищенную внучку. Лента получит средства Фонда кино в объеме 80 миллионов рублей.