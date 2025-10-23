Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом выйдет в прокат летом 2026 года

По данным издания Deadline, боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли выйдет в прокат 21 августа 2026 года. Картину снял режиссёр Жан-Франсуа Рише.

По сюжету Коул Рид становится свидетелем убийства своего босса-миллиардера. Его обвиняют в этом преступлении, поэтому он в одиночку отправляется на грузовом судне, чтобы отомстить за смерть своего босса, и обнаруживает международный заговор.

В фильме также снялись Аннабель Уоллис, Роланд Мёллер, Рамон Тикарам, Арнас Федаравичюс, Джейсон Вонг и Эдриан Лестер. Сценарий написали Линдси Мишель и Дж. П. Дэвис.

