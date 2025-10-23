Объявлена дата премьеры третьего «Метода» с Хабенским и Кологривым

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" объявил дату премьеры третьего сезона хитового детективного триллера "Метод" (18+) с Константином Хабенским в главной роли. Она состоится 20 ноября.

По такому случаю выложены свежие трейлер и постер проекта.

Напомним, в новом сезоне, над которым работал Юрий Быков, майор Меглин собирает команду из маньяков, чтобы охотиться на своих "коллег".

Новых героев сыграют Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Банщикова, Снежана Самохина, Игорь Черневич, Егор Кенжаметов, Денис Бургазлиев и Анна Савранская.

Предыдущий трейлер - здесь, тизер - здесь.