На съемках сериала заметили экстрасенсов

Экстрасенсов Александра Шепса и Тимофея Руденко заметили на съемках сериала. Об этом сообщает StarHit.

В Москве проходят съемки сериала «Тайный город». Судя по кадрам папарацци, в проекте могут принять участие экстрасенсы Александр Шепс и Тимофей Руденко. На кадрах видно, что медиумы стоят рядом с актерами Олегом Савостюком и Марией Андреевой и что-то активно обсуждают.

В проекте также принимают участие актеры Юлия Пересильд, Милош Бикович, Иван Охлобыстин.

Согласно сюжету сериала айтишник по имени Артем случайно находит некий магический артефакт, который открывает ему мир скрытой Москвы, где под покровом обычного города обитают могущественные колдуны и маги.

