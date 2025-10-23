Вышел второй сезон сериала «Никто этого не хочет»

23 октября состоялась премьера второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Популярное романтическое шоу вернулось на Netflix — для просмотра уже доступны все 10 эпизодов с русскими субтитрами.

Видео по теме от RUTUBE

«Никто этого не хочет» рассказывает о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Главные роли в сериале исполнили Кристен Белл («Выбор Грейси»), Адам Броди («Американское чтиво») и Джастин Люпе («Мистер Мерседес»). Шоураннерами второго сезона «Никто этого не хочет» выступили Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер — авторы сериала «Девочки».