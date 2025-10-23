У "Ежика в тумане" странный юбилей

Сегодня, 23 октября, странный юбилей - мультфильму по философской притче Сергея Козлова "Ежик в тумане", снятому Юрием Норштейном, исполнилось 50 лет. В это сложно поверить, кажется, история о Ежике, потерявшемся в лесу, была всегда. Первоначальная история Козлова была сильно переделана Норштейном, поэтому в сознании большинство зрителей Ежик неотрывно связан с мультфильмом и именем Юрия Борисовича. Несмотря на то, что у Козлова о Ежике и Медвежонке был написан целый цикл. Писатель сам позвонил Норштейну и предложил снять мультфильм по его сказкам, Норштейн выбрал историю про туман и Лошадку.

Вот несколько фактов о "Ежике в тумане", признанного лучшим мультфильмом всех времен и народов.

Туман - первый спецэффект

Пожалуй, самое необычное в этом мультфильме - его таинственная часть, туман. Его удивительным на тот момент способом создал кинооператор Александр Жуковский при помощи съемочного станка с системой ярусных стекол и подвижной камерой. По сути, его создание - первый спецэффект в отечественной анимации. На прозрачную пленку наносилась пыль, а под ней - на слой ниже, помещался персонаж. Чтобы "окунуть" персонажа в туман, стекло с ним отодвигали от туманного яруса, также важна была "правильная" запыленность стекол. Жуковский не разрешал дотрагиваться до стекол руками, считая, что лучший фильтр для тумана - это естественная напыленность. Эффект получился удивительный и превзошел все ожидания.

Образ Ежика

Про образ Ежика ходили разные легенды. Например, писательница Людмила Петрушевская рассказывала, что это ее профиль изобразил мультипликатор. И, честно сказать, если приглядеться, то определенная схожесть действительно есть. Но Юрий Норштейн много раз опровергал эту версию.

По его словам, вместе с художником-мультипликатором Франческой Ярбусовой они вдохновлялись "Спасом" Андрея Рублева. Икона передавала дух персонажа, которого хотел добиться Норштейн, сам режиссер называл это "ощущение всемирности героя".

Выход на экран

Сегодня сложно представить, что еще 50 лет назад в мультфильм никто не верил. Худсовет интересовало, почему Норштейн выбрал столь "непритязательную сказку". Режиссер ответил строчками из "Божественной комедии" Данте - "Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу". Мультфильм утвердили, но выпустили в 1975 году, как бы сейчас сказали, в "узкий" прокат - на малый экран кинотеатра "Россия". А он взял и понравился зрителям всех возрастов и более года собирал полные залы, параллельно получая всесоюзные и международные награды.

Связь с Японией

Юрий Норштейн рассказывал, что еще лет в 15 наткнулся на томик загадочных японских стихов и с тех пор проникся, полюбил эту культуру. В работе над мультфильмом он перенес концепцию японских гравюр на целлулоид: Ежик был изготовлен из нескольких слоев целлулоида и покрыт масляными и акриловыми красками. А туман, по мнению режиссера, - "это Дао, пространство, великое ничто". В Японии мультфильм тоже оценили, так в 2004 году он был награжден высокой наградой - орденом Восходящего солнца. И, безусловно, нельзя не сказать про высокую оценку "Ежика в тумане" японским режиссером-аниматором Хаяо Миядзаки: мэтр мировой мультипликации говорит, что работа Норштейна - его любимый мультфильм.

Непрофессионализм режиссера

За финальный кадр, где Ежик и медвежонок сидят на скамейке, Норштейна обвинили в непрофессионализме, так как там был нарушен один из главных принципов кинематографии: в последнем кадре Ежик и Медвежонок меняются местами по сравнению с предыдущей сценой. Режиссер говорит, что сделал это специально, чтобы не сломать пластику неподвижного кадра. Сей факт не помешал получить мультфильму более 35 всесоюзных и международных наград.

"Отголоски" Ежика

Одна из серий "Смешариков" является пародией на "Ежика в тумане". Она называется "Ежик в туманности" и рассказывает о приключениях Ежика, заблудившегося в тумане во время съемок фантастического фильма. А в 2009 года пародия на "Ежика в тумане" была в эпизоде американского мультсериала "Гриффины" - "Spies Reminiscent of Us".