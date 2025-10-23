Эксперт рассказал об особенности кинолюбителях из Китая

Кинолюбители в Китае следят за творчеством современных российских режиссеров, интерес к фильмам из России в КНР всегда был устойчивым. Такое мнение высказал ТАСС итальянский киновед, продюсер, директор Центра исследований киноискусства Шанхайского университета, почетный профессор Шанхайской киноакадемии Шанхайского университета Марко Мюллер.

На юбилейном, 35-м Международном кинофестивале "Послание к человеку", который проходит в Санкт-Петербурге в эти дни, Мюллер возглавляет жюри Международного конкурса.

«Поскольку я приехал из Китая, <…> в Китае всегда был устойчивый интерес, — сказал Мюллер, отвечая на вопрос об интересе к российскому кино за рубежом. — Некоторые коммерческие российские фильмы пользуются коммерческим успехом в Китае. И китайские синефилы любят следить за тем, что происходит с новыми, передовыми именами в российском кинематографе».

По его мнению, российский кинематограф сегодня "столь же широкоохватный и разнообразный, как и сама страна".

«За время моей работы в качестве организатора фестивалей мы сделали много открытий, в том числе это якутские режиссеры, кинематографисты из разных регионов, у которых есть свой авторский голос», — отметил он.

Вместе с тем Мюллер, ранее выступивший директором целого ряда европейских и азиатских международных кинофестивалей (в Роттердаме, Локарно, Венеции, Риме, Пинъяо, Хайнане), также указал на "политическую предвзятость", которая может встречаться на отдельных крупных киносмотрах. В качестве примера он привел минувший смотр в Венеции, на котором сеансы показов новых киноработ Вернера Херцога ("Слоны-призраки") и Александра Сокурова ("Записная книжка режиссера") были показаны параллельно.

«Это тоже выбор. Это очень неправильный выбор с точки зрения программы, — сказал Мюллер. — Вы можете в это поверить? Два мастера, один против другого».

Он добавил, что сам присутствовал на премьере фильма Сокурова.