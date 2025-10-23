Эксперт Мюллер: поклонники в КНР следят за новыми именами в кинематографе России

ТАСС

Кинолюбители в Китае следят за творчеством современных российских режиссеров, интерес к фильмам из России в КНР всегда был устойчивым. Такое мнение высказал ТАСС итальянский киновед, продюсер, директор Центра исследований киноискусства Шанхайского университета, почетный профессор Шанхайской киноакадемии Шанхайского университета Марко Мюллер.

Эксперт рассказал об особенности кинолюбителях из Китая
На юбилейном, 35-м Международном кинофестивале "Послание к человеку", который проходит в Санкт-Петербурге в эти дни, Мюллер возглавляет жюри Международного конкурса.

«Поскольку я приехал из Китая, <…> в Китае всегда был устойчивый интерес, — сказал Мюллер, отвечая на вопрос об интересе к российскому кино за рубежом. — Некоторые коммерческие российские фильмы пользуются коммерческим успехом в Китае. И китайские синефилы любят следить за тем, что происходит с новыми, передовыми именами в российском кинематографе».

По его мнению, российский кинематограф сегодня "столь же широкоохватный и разнообразный, как и сама страна".

«За время моей работы в качестве организатора фестивалей мы сделали много открытий, в том числе это якутские режиссеры, кинематографисты из разных регионов, у которых есть свой авторский голос», — отметил он.

Вместе с тем Мюллер, ранее выступивший директором целого ряда европейских и азиатских международных кинофестивалей (в Роттердаме, Локарно, Венеции, Риме, Пинъяо, Хайнане), также указал на "политическую предвзятость", которая может встречаться на отдельных крупных киносмотрах. В качестве примера он привел минувший смотр в Венеции, на котором сеансы показов новых киноработ Вернера Херцога ("Слоны-призраки") и Александра Сокурова ("Записная книжка режиссера") были показаны параллельно.

«Это тоже выбор. Это очень неправильный выбор с точки зрения программы, — сказал Мюллер. — Вы можете в это поверить? Два мастера, один против другого».

Он добавил, что сам присутствовал на премьере фильма Сокурова.

«Она состоялась в огромном зале. И я могу сказать, что не все смогли увидеть фильм Херцога, так как многие хотели посмотреть новую работу Сокурова. <…> Это было впечатляюще», — сказал профессор.