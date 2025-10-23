23 октября в России состоялась премьера фильма «Горыныч». Новую картину про знаменитого персонажа из сказок уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

Видео по теме от RUTUBE

Сюжет «Горыныча» рассказывает о лейтенанте ВМФ Алексее, которого случайно уносит в былинную старину гигантское морское чудище. Лёше не только предстоит подружиться с детёнышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество, излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу и встретиться с принцессой Марусей.

Главные роли в сказке сыграли Александр Петров («Лёд 3»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Дмитрий Хонин («Кислород»).