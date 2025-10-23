Стартовал шпионский сериал «Дорогой Вилли»

23 октября состоялась премьера сериала «Дорогой Вилли». Шпионский триллер про события холодной войны вышел в онлайн-кинотеатрах Premier и Kion, для просмотра уже доступны два эпизода из четырёх.

Сюжет сериала рассказывает о тайной дружбе генерального секретаря Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Благодаря их связи они смогут предотвратить ядерную катастрофу в годы холодной войны. Общение двух главных геополитических соперников в Европе скрывается даже от собственных спецслужб обеих стран.

Главные роли сыграли Сергей Маковецкий («Брат 2»), Кирилл Кяро («Вне зоны доступа») и Вильма Кутавичюте («Трудные подростки»). Режиссёром выступил Владимир Щегольков — автор сериалов «Виноград» и «Нежность».