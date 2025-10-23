Автор «Клана Сопрано» снимет сериал о тайных экспериментах ЦРУ

Американский режиссёр и автор культового сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз начал работу над своим следующим проектом под названием «Проект: МК-Ультра». Шоу финансирует холдинг HBO, который выпускал культовый криминальный сериал про семейство Сопрано.

Сериал «Проект: МК-Ультра» будет основан на документальной книге Джона Лайла и рассказывает о секретной программе ЦРУ, которую запустили во второй половине XX века. Её целью было изучение и возможное манипулирование человеческим сознанием. Главным героем проекта выступает Сидни Готлиб, который проводил опасные эксперименты над людьми.

У будущего сериала пока нет актёрского состава и даты релиза. Сейчас 80-летний Чейз работает над сценарием, это будет его первый проект с момента завершения «Клана Сопрано» в 2007 году.