Анонсирован фильм по мотивам сериала «Любопытная Варвара»

В Сети появился ролик-анонс полнометражного фильма по мотивам сериала "Любопытная Варвара". Картина получит заглавие "Тайны востока". Фильм выходит в прокат 1 октября 2026 года.

В центре сюжета - девочка Варя, которая знает все о криминалистике и мечтает стать великой сыщицей, как дедушка, а также ее лучший друг Вася, готовый на все ради приключений. Ребята снова докажут, что детское любопытство и вера в добро сильнее любых трудностей.

Режиссером выступит Юрий Коробейников ("Любопытная Варвара"). В главных ролях - Полина Айнутдинова и Сергей Федоров.

Полнометражная картина станет новым этапом в развитии истории и расширит географию франшизы. Съемки сериала проходили в Абхазии, Пятигорске и Калининграде. Для фильма же создатели выбрали живописные локации Узбекистана.