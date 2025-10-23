В Музее Победы пройдет благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел»

31 октября в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы состоится церемония открытия XXII Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел». Кинофорум продлится до 7 ноября и будет традиционно приурочен ко Дню народного единства и Дню празднования Казанской иконы Божией Матери. Все показы будут бесплатны (необходима предварительная регистрация).

Фильмом открытия станет картина «Двое в одной жизни, не считая собаки» (Россия, 2025 год) режиссера Андрея Зайцева, рассказывающая о супружеской паре питерских интеллигентов, которые детьми пережили Великую Отечественную войну. Они обладают мудростью, спокойствием, оптимизмом, терпением и прощением — тем, чего так не хватает современным людям сегодня. Поэтому к ним, к их теплу и дому, как к огню, тянутся те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка.

Всего в 2025 году на кинофорум заявлены 465 фильмов из 16 стран мира. К участию в кинопоказах экспертами Духовного экспертного совета допущены 162 киноленты из 10 стран: Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Грузии, Ирана, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. В конкурсную программу кинофестиваля вошли 120 картин, в том числе 45 дебютных работ, в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино, документальное кино, анимация.

Гостей и участников также ждут специальные и премьерные показы, круглые столы, мероприятия дискуссионных клубов и многое другое. В кинотеатре Музея Победы состоятся творческие встречи с народными артистами России Николаем Бурляевым, Федором Добронравовым, Юрием Назаровым и другими.

Полная программа мероприятий и регистрация на события доступны на официальном сайте кинофестиваля «Лучезарный ангел».

Торжественная церемония открытия кинофестиваля — 31 октября в 18:00, зал «Жуков». Проход СМИ — с 16:30 до 17:30.

Благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» учрежден в 2003 году. Более 20 лет кинофорум является примером гармоничного взаимодействия и сотрудничества государства, Русской православной церкви и общества в сфере духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения, развития отечественного кинематографа, отвечающего высоким нравственным критериям и идеалам.