Вышел трейлер комедии «Мышиный переполох»

Опубликован трейлер норвежской семейной комедии "Мышиный переполох". В России картина выйдет 4 декабря.

В центре сюжета - семейка дружных мышей, предвкушающих праздники в большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости - люди. Мыши при этом не готовы сдавать позиции и уступать дом.

Режиссером картины стал Хенрик Мартин Дальсбаккен ("Мунк", "Конвой"). Продюсерами фильма выступили Теа Бенедикте Кевин Карлсен и Мартин Сундланд ("В поисках Рождества", "Приключения Тедди", "Вторая жизнь Уве").

Роли исполнили Пол Сверре Хаген, ("Все ненавидят Йохана"), Сара Хорами ("Что скажут люди", "Сделано в Осло"), Вегард Странд Эйде ("Приключения Тедди") и другие.