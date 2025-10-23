Критики оценили фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ»

24 октября состоится мировая премьера фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ» — полнометражного продолжения популярного аниме. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomtaoes она получила 100% свежести.

© Чемпионат.com

Обозреватели хвалят картину за интересную любовную драму, которая сможет заставить расчувствоваться зрителей. Больше всего критики оценили ураганный экшен, которым наполнена лента — рекомендуют смотреть аниме исключительно на больших экранах. К минусам фильма относят только сюжет, который может оттолкнуть людей, не смотревших оригинальный сериал.

Что пишут критики о фильме «Человек-бензопила: История Рэдзэ»:

«Зрители должны прийти в кинотеатры ради резни и кровопролития и оставаться в зале ради тех многочисленных форм, которые может принять человеческая доброта в героях фильма».

«"История Рэдзэ" — один из лучших фильмов из недавних картин по аниме, и его горько-сладкая история любви подростков, безусловно, достаточно сильна, чтобы заставить вас плакать».

«Прекрасно анимированный и эмоционально насыщенный "Человек-бензопила" сочетает в себе проникновенную романтику и захватывающий экшен. Поклонникам понравится, новичкам тоже — это один из лучших аниме-фильмов года».

«"История Рэдзэ" — это великолепное возвращение "Человека-бензопилы", доказывающее, что у него всё ещё есть что предложить и что при хорошей адаптации он снова сможет конкурировать с крупнейшими аниме современности».

«Приятный кинематографический опыт для преданных фанатов и, возможно, тех, кто впервые смотрит "Человека-бензопилу". Это интуитивно понятная любовная арка взросления главного героя, которая одновременно дарит взрывной и захватывающий экшен. Фильм похож на американские горки, который можно наблюдать на большом экране».

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Картина также официально выйдет в российском прокате.