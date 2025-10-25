1 ноября стартует третий сезон знаменитого сериала «Вампиры средней полосы». Продолжение расскажет о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. Третий сезон станет финальным для всего шоу.

В заключительный сезон войдёт пять серий — они будут выходить раз в неделю в онлайн-кинотеатре Start. Премьера финального эпизода состоится 28 ноября.

Расписание выхода третьего сезона «Вампиров средней полосы»