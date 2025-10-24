Сериал «Из многих» получил первый трейлер

Стриминговый сервис Apple TV поделился дебютным трейлером научно-фантастического сериала "Из многих" (Pluribus), главную роль в котором исполнила звезда "Лучше звоните Солу" Рэй Сихорн. Автор шоу - Винс Гиллиган ("Во все тяжкие").

Действие развернется в Альбукерке, штат Нью-Мексико. По сюжету писательница Кэрол, самая угрюмая особа на планете, должна спасти человечество от загадочного вируса счастья, делающая людей излишне оптимистичными и дружелюбными.

Премьера состоится 7 ноября, всего в первом сезоне выйдет десять серий.

Ранее сериал авансом был продлен на второй сезон.